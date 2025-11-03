2,9 miliardi di euro per tecnologie pulite e rinnovabili

Oggi la Commissione europea ha annunciato finanziamenti per un totale di 2,9 miliardi di € a favore di 61 progetti all’avanguardia nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette nell’ambito del fondo per l’innovazione.

Il Fondo per l’innovazione è uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la diffusione di tecnologie innovative a zero emissioni nette e a basse emissioni di carbonio. È finanziato dalle entrate generate dal sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS), uno strumento fondamentale per conseguire i nostri obiettivi climatici, garantendo allo stesso tempo la competitività industriale.

Le sovvenzioni sono state concesse a progetti dotati di un notevole potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in vari settori, tra cui la produzione di tecnologie pulite, le energie rinnovabili, lo stoccaggio dell’energia e le industrie ad alta intensità energetica, su scale diverse. Tali progetti sottolineano l’impegno dell’UE a rafforzare la leadership e la capacità produttiva dell’Europa in tecnologie innovative, all’avanguardia e a zero emissioni nette, perseguendo nel contempo il percorso verso la neutralità climatica entro il 2050.