Il SAPPE esprime cordoglio e vicinanza per la scomparsa del poliziotto Aniello Scarpati

“Esprimo ai familiari, agli amici, ai vertici ed ai colleghi tutti della Polizia di Stato il profondo cordoglio del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE per la tragica scomparsa del poliziotto Aniello Scarpati, avvenuta nella notte mentre era in servizio con il collega Ciro Cozzolino, rimasto gravemente ferito ed attualmente in Rianimazione, al quale rivolgiamo attestazioni di vicinanza e l’augurio di una rapida ripresa. Ai tanti, troppi feriti in uniforme va l’augurio di una pronta guarigione. Ancora una volta le Forze di Polizia dello Stato e del Soccorso Pubblico piangono la tragica scomparsa di loro appartenenti, caduti nell’adempimento del dovere a tutela della sicurezza sociale”.

Lo dichiara Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.