Vicinanza al Vescovo e alla famiglia in questo momento difficile

‘I nostri cari non sono scomparsi nel buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio. L’amore è più forte della morte’.

“Con questa frase di Papa Francesco vogliamo in questo momento difficile esprimere la nostra vicinanza e, nonostante sia difficile trovare le parole giuste, esprimere il proprio cordoglio”.

Lo riferisce il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano stringendosi a nome di tutta la confederazione a S.E. Mons. Vincenzo Carmine Orofino, Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro per la scomparsa del fratello N.H. dott. Rocco Orofino che dopo una breve ma sofferta degenza ospedaliera, all’età di 66 anni ha concluso il suo pellegrinaggio terreno.

“A nome personale e di tutta la Segreteria Provinciale Ugl Matera le nostre più sentite condoglianze vanno a Lei S.E., alla moglie, ai figli, alla sorella, ai fratelli e all’intera famiglia. Speriamo che il nostro Signore porti a Lei e alla sua famiglia la pace tanto necessaria durante questo periodo triste. Che la vicinanza e l’amore di coloro che Vi circondano, Caro Vescovo Orofino, forniscano conforto e pace per farvi affrontare i giorni a venire e - conclude Giordano – preghiamo che Dio conceda la forza, sostenuta dalle nostre più sincere condoglianze, a Lei e a tutta la Sua famiglia”.