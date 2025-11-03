ANPI Avellino, rassegna sulla strategia della tensione
Il 4 novembre incontro con il giudice Casson al Circolo della Stampa
La sezione ANPI di Avellino, ha organizzato una rassegna di film e documentari dedicata al racconto degli anni della strategia della tensione in Italia.
La rassegna sarà preceduta da un incontro pubblico con il giudice Felice Casson (che si collegherà da remoto) per raccontarci la sua esperienza nelle indagini sul terrorismo.
L’incontro è martedì 4 Novembre alle 17:30 al circolo della stampa.