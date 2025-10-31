L’energia che unisce: la comunità energetica SolMio promuove un modello di autosufficienza e collaborazione, fondato sulla condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Chi entra a farne parte può beneficiare di un contributo a fondo perduto del 40% per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, ma non è necessario possedere un impianto per partecipare: è possibile aderire gratuitamente e utilizzare l’energia naturale prodotta da altri membri della comunità. È un passo concreto verso una nuova idea di energia: partecipata, accessibile, sostenibile. Un modo per ridurre i costi in bolletta, abbattere le emissioni di CO₂ e contribuire in maniera diretta alla transizione ecologica del territorio.

«Con SolMio vogliamo dimostrare che l’energia pulita può essere davvero un bene comune. Abbiamo messo a disposizione la nostra esperienza per costruire una comunità che nasce a Cava de’ Tirreni, da dove siamo partiti anche noi, e che oggi diventa un simbolo di innovazione e collaborazione. È un passo importante verso un futuro più sostenibile, in cui cittadini, imprese e istituzioni possono condividere non solo energia, ma una nuova visione di progresso. Quando l’energia unisce, il territorio cresce», dichiara Vincenzo Adinolfi, amministratore di Cava Energia.

Il ruolo di Cava Energia: come sponsor tecnico e consulente di settore, Cava Energia mette a disposizione la propria esperienza decennale nel campo dell’energia e delle utilities, supportando la comunità nelle fasi di analisi, progettazione e gestione dei flussi energetici. Grazie a strumenti digitali e competenze avanzate, l’azienda garantisce la massima efficienza nella condivisione e nel monitoraggio dell’energia prodotta. Cava Energia conferma così il proprio impegno nel favorire modelli energetici più sostenibili, inclusivi e intelligenti, coerenti con una visione che unisce innovazione tecnologica e responsabilità sociale.

Un modello da estendere: la nascita di SolMio rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra pubblico, privato e cittadini, capace di generare valore condiviso e di ispirare nuovi percorsi di sviluppo. L’obiettivo è creare una rete energetica diffusa, replicando il modello in altri territori, anche grazie alla presenza commerciale di Cava Energia, oggi attiva non solo nella provincia di Salerno, ma anche in Piemonte e Calabria. È una visione che guarda oltre i confini locali, puntando a costruire un sistema energetico più equo, partecipato e sostenibile.