L'invito del gruppo Radici sulla celebrazione di Ognissani

Che questi giorni di commemorazione di Ognissanti, l’1 novembre e dei Defunti, il 2 novembre, possano essere evocati e onorati in un gesto di memoria, rispetto e affetto verso i propri cari scomparsi.

“La ricorrenza dei defunti – dicono gli esponenti del gruppo “Radici” – rappresenta un momento di riflessione e di solidarietà, un’occasione per ricordare coloro che hanno lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. Invitiamo tutti i cittadini a recarsi al cimitero di Bracigliano, in questi giorni, per portare un fiore, accendere una candela o semplicemente dedicare una preghiera ai propri cari. È un gesto che rinnova il legame affettivo e spirituale con le persone amate, contribuendo a mantenere vivo il ricordo e l’eredità delle nostre radici”.

Il gruppo “Radici” desidera sottolineare l’importanza di questa tradizione, che rappresenta un momento di unità e di comunità, e invita ciascuno a partecipare con rispetto e sincerità. Ricordare i defunti è un gesto di amore e di riconoscenza, che rafforza i valori di memoria, famiglia e identità.

Che sia per tutti una commemorazione sentita e ricca di significato.