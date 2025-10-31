Incontro con i cittadini per discutere di sanità, trasporti e ambiente

“La Campania che verrà”. Questo il titolo dell’iniziativa elettorale di Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, in programma a Capaccio Paestum stasera, venerdì 31 ottobre. Il consigliere regionale, candidato alle prossime elezioni regionali con la Lega, incontrerà i cittadini alla Trattoria Moderna in via Poseidonia 17. Con lui ci sarà il deputato Gianpiero Zinzi, segretario regionale della Lega, per un dibattito politico su Sanità, Trasporti, Ambiente, Agricoltura.

“Coerenza, competenza, coraggio” è la sintesi del percorso di vita, professionale e politico di Aurelio Tommasetti, nonché il messaggio scelto per lanciare la sua corsa per la vittoria del centrodestra con Edmondo Cirielli Presidente in vista dell’appuntamento elettorale del 23 e 24 novembre.