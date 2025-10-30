Sportello in Comune, videosorveglianza e percorsi contro bullismo e cyberbullismo

“Istituiremo un Punto Sicurezza in Comune per essere sempre più vicini ai cittadini e garantire una migliore tutela della nostra comunità”. Il capitolo dedicato alla sicurezza rappresenta un tassello importante del programma di Giulia Valentino, candidata sindaco di “Noi per Monteforte”.

“Il nuovo sportello – precisa – sarà a disposizione dei cittadini per orientarli, raccogliere segnalazioni e facilitare il raccordo con gli operatori sul territorio. Credo che l’obiettivo condiviso di una maggiore sicurezza abbia bisogno del contributo di tutti: il nostro Comune sarà sempre al servizio dei cittadini”.

Investire in sicurezza vuol dire anche potenziare la presenza sul territorio delle forze dell’ordine, in piena sinergia con l’amministrazione comunale e le istituzioni. “Attraverso partnership pubblico-private – precisa Giulia Valentino – miglioreremo i servizi di illuminazione e videosorveglianza nei punti più critici del nostro paese. Così come immaginiamo di istituire un tavolo permanente con le forze dell’ordine, in modo da coordinare tutti gli interventi di prevenzione e controllo. Serve un’azione congiunta e condivisa, un raccordo continuo: crediamo sia un presupposto fondamentale per incidere concretamente in questo ambito”.

Lo sguardo della candidata sindaco di “Noi per Monteforte” è rivolto anche alle scuole, “dove promuoveremo percorsi contro i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, coinvolgendo famiglie, associazioni ed esperti. C’è bisogno di orientare le persone, di parlare in maniera aperta di certe problematiche. Solo così è possibile prevenire episodi spiacevoli”.

“È chiaro che in questo percorso virtuoso – conclude Giulia Valentino – sarà fondamentale l’utilizzo delle nuove tecnologie che contribuiranno a migliorare la qualità delle nostre vite”.