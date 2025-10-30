Opportunità per esplorare l’Europa nel 40° anniversario dello spazio Schengen

La Commissione europea offre a 40 000 giovani un’opportunità unica per esplorare l’Europa attraverso DiscoverEU in occasione del 40° anniversario dello spazio Schengen.

Per richiedere un pass di viaggio, i giovani nati tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007 devono rispondere a un breve quiz sull’UE sul Portale europeo per i giovani. I candidati prescelti avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente per un massimo di 30 giorni tra il 1° marzo 2026 e il 31 maggio 2027 e riceveranno una tessera di sconto per trasporti pubblici, attività culturali, alloggio, ristorazione, attività sportive e altri servizi in 36 paesi europei.

I possessori di biglietti possono pianificare i propri itinerari o ispirarsi a quelli esistenti, come l’Itinerario del nuovo Bauhaus europeo, che comprende fermate in città belle, sostenibili e inclusive, in linea con l’iniziativa del nuovo Bauhaus europeo.

Un’altra possibilità è l’itinerario verde DiscoverEU che porta i giovani viaggiatori verso alcune delle destinazioni più sostenibili e rispettose della natura in tutto il continente, come le città vincitrici del premio Capitale verde e Foglia verde europea o le città che guidano la missione “Città intelligenti e a impatto climatico zero”. I suggerimenti verdi di DiscoverEU per viaggiare aiutano i partecipanti a pianificare i loro itinerari verdi.

L’invito a presentare candidature DiscoverEU si apre oggi alle ore 12:00 e durerà fino al 13 novembre 2025 alle ore 12:00. È aperto ai candidati dell’Unione europea e dei paesi terzi associati al programma Erasmus+. I partecipanti con disabilità o problemi di salute riceveranno sostegno durante i loro viaggi, in linea con i valori del programma Erasmus+ e dell’azione DiscoverEU a favore dell’inclusione. Ciò comprende la possibilità di viaggiare con accompagnatori.