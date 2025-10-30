“È il momento di intervenire e prevenire le tragedie”

Ad Arpaise in un mese sono stati investiti e uccisi tre cani dei concittadini, da automobilisti che andavano di corsa all’interno del centro del paese e sulla via provinciale, non fermandosi nemmeno dopo l’accaduto, lo dichiarano indignati e arrabbiati i proprietari del pastore tedesco, di Oppo un lagotto romagnolo e di Willy un jack russel.

Tre cani investiti e letteralmente uccisi dalla velocità delle auto, dalla crudeltà di qualche automobilista che nemmeno si è fermato per capire come prestare soccorso, tre cani tanto amati dai propri proprietari, ma non solo dai proprietari e dai loro familiari ma anche dalla piccola comunità, Oppo e Willy infatti erano amati e conosciuti anche dalla comunità che li vedeva scondinzolare felici nel paese, passeggiando con i loro proprietari.

Una vicenda alquanto triste, assurda e disumana, che lascia nel cuore tanto dolore e tristezza, che ha colpito la piccola comunità di Arpaise, si perché nella comunità di Arpaise come nel cuore di tutti i cittadini che amano e rispettano gli animali, i cani così come i gatti fanno parte della famiglia, della vita, del quotidiano, avere un cane o un gatto significa per tutti non solo un animale ma come uno di famiglia, che da piccolo cresce nei propri spazi insieme alle famiglie ed il detto dice bene che il cane è il migliore amico dell’uomo, portando la gioia e l’amore tra animali e umani.

I concittadini arrabbiati chiedono a gran voce che ci sia più rispetto per la vita di un animale, che si vada più piano, che ci sia maggiore sicurezza e responsabilità da parte di tutti, non è possibile correre così all’interno del paese o nelle zone limitrofe del paese, ieri è capitato ad un cane, ad un gatto, e se c’era un bambino o una persona anziana, veniva travolto e ucciso per l’assurda velocità, ed eravamo li a piangere per l’ennesima tragedia che si poteva evitare.

Anche se in paese vi sono i limiti di velocità, i cartelli stradali, i dissuasori, alcuni automobilisti o motociclisti incuranti del pericolo per i concittadini e gli amici a quattro zampe, continuano imperterriti ad andare veloce e a non rispettare il codice stradale, come se stessero su una pista, come dalle dichiarazioni di qualche concittadino, è giunto il momento di dire basta a tutto questo e sensibilizzare la popolazione al rispetto reciproco, alla sicurezza stradale per tutti.

Non è possibile oggi assistere a tutto questo, al non rispetto per la sicurezza degli abitanti.

L’assurdità della velocità la vediamo ogni giorno nella folle corsa di alcuni lungo la strada provinciale 1 Benevento-Ciardelli, particolarmente partendo dal Green Park di San Giovanni di Ceppaloni fino ad arrivare alla zona detta della fontana di Arpaise, nei pressi della Farmacia o viceversa, taluni infatti sfrecciano a folle velocità lungo questa strada, per non parlare poi di chi percorre il Viale Giuseppe Capone che non curandosi dello stop, venendo da giù si immettono velocemente dritti in direzione Green Park rischiando di fare incidente con chi proviene dalla strada della Farmacia o nel doppio senso chi proviene da sopra, non curandosi delle auto si immette in strada nella discesa, rischiando quotidianamente incidenti anche pericolosi vista la velocità.

Prima che accade qualcosa è il momento di intervenire, capire quanto ciò è sbagliato e di prevenire le tragedie.

Scrivono i concittadini ed i proprietari dei cagnolini, Giovanni Rossi, Maria Forni, Marco Donisi e Federica Pirozzi:

” In Via Russi, mi hanno investito ben sei gatti, praticamente sui dissuasori con strisce pedonali, dove il limite è di 30 km/h, anziché rallentare accelerano.”

“Il mio dolcissimo Oppo, investito da una autovettura che andava ad alta velocità.

Te ne sei andato come un fulmine a ciel sereno!

Grazie per tutto l’amore incondizionato che mi hai donato…avrei preferito non conoscerlo, perché ora lasci un vuoto incolmabile.

Spero tu non abbia sofferto

Ti porterò sempre nel mio cuore.”

” Vola, cavalca.

Forse un giorno potrò volare con te.

Ti amerò per sempre… Willy “

” Piccolo Willy bambinetto del cuore… Dispiace tanto, un abbraccio forte a voi, vi siamo vicini con affetto, ti mando un abbraccio forte per il tuo piccolo Willy, tanto dolore nel cuore di tutti noi. “