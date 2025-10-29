Il Movimento 5 Stelle Benevento e Provincia presenta i candidati al Consiglio Regionale

Il Movimento 5 Stelle Benevento e Provincia, giovedì 30 ottobre alle ore 12.00, presso la Biblioteca Provinciale “A. Mellusi” di Benevento, terrà una conferenza stampa di presentazione ufficiale dei candidati al Consiglio Regionale della Campania per la circoscrizione sannita, in vista delle elezioni regionali del 23 e 24 novembre 2025 a sostegno di Roberto Fico Presidente.

All’incontro interverranno:

On. Agostino Santillo, parlamentare e membro del Comitato di Garanzia del Movimento 5 Stelle;

Salvatore Micillo, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Campania;

Sabrina Ricciardi, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle Benevento;

Francesca Maio e Giovanni Romano, candidati al Consiglio Regionale per la provincia di Benevento.

La conferenza sarà l’occasione per illustrare i principali punti del programma del Movimento, con particolare attenzione alle esigenze delle aree interne e dei territori del Sannio, dove il tema dei servizi, della sanità di prossimità, dell’acqua pubblica e delle opportunità per giovani e donne resta centrale.

“Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza politica che continua ad ascoltare i cittadini metro per metro, paese per paese – dichiara la coordinatrice provinciale Sabrina Ricciardi – Con Francesca Maio e Giovanni Romano portiamo avanti due candidature di grande valore e competenza, radicate nel territorio e mosse da uno spirito autentico di servizio. Il Sannio ha bisogno di voci libere, capaci di costruire, non di promesse ma di soluzioni concrete. È da qui, da questa provincia, che vogliamo contribuire a una Campania più giusta e solidale, insieme a Roberto Fico e al Movimento 5 Stelle.”

L’incontro è aperto alla stampa e ai cittadini.