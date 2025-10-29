Garanzia indotto e chiarezza regole europee

“La presentazione e il lancio della nuova Jeep Compass rappresenta un primo segnale di speranza per il futuro dello stabilimento di Melfi. Un risultato frutto del grande sacrificio fatto dai lavoratori in questi anni e delle numerose richieste e mobilitazioni delle organizzazioni sindacali per un rilancio solido dei siti Stellantis in Italia. Per noi, al pari degli stabilimenti, rimane centrale e fondamentale la garanzia dell’indotto che occupa migliaia di lavoratori e che è il più colpito in questa fase. Ci aspettiamo che Filosa traduca in fatti concreti gli impegni che si è assunto nell’ultimo incontro a Torino. Infine chiediamo che venga fatta definitivamente chiarezza della normativa europea, puntando sulla neutralità tecnologia e la libertà di scelta dei consumatori sulla tipologia di auto e motorizzazioni da acquistare. Da Melfi arriva un primo segnale di ripartenza ma è necessaria una seria politica industriale nazionale ed europea, nell’interesse esclusivo dei lavoratori e dell’indipendenza politica per rilanciare un settore strategico, e il lancio di nuovi modelli e motorizzazioni nei siti italiani da parte di Stellantis. Noi saremo vigili e verificheremo se gli impegni saranno rispettati”.

Lo dichiarano Rocco Palombella, Segretario Generale Uilm, e Gianluca Ficco, Segretario nazionale e Responsabile del settore automotive.