Incontro tra Confeuro e Commissione Ambiente per sviluppare politiche sostenibili e inclusive

Il presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori Europei, Andrea Tiso, ha incontrato il consigliere comunale di Roma Capitale e vicepresidente della Commissione Ambiente, Fabrizio Santori, per un confronto sullo stato attuale e sulle prospettive del settore agricolo.

“Al centro dell’incontro, i temi legati alla salute del settore primario, alle proposte per incentivare l’imprenditoria giovanile in agricoltura, al ricambio generazionale nelle campagne e alla situazione del comparto agricolo nel Lazio e nel territorio di Roma Capitale, che ricordiamo essere comune agricolo più esteso d’Europa. È stato un incontro proficuo e costruttivo - ha dichiarato il presidente nazionale Confeuro, Andrea Tiso – che conferma la volontà di Confeuro di mantenere un dialogo aperto e collaborativo con tutte le istituzioni locali. Solo attraverso un confronto costante possiamo individuare strumenti concreti per tutelare e valorizzare il lavoro dei piccoli e medi agricoltori, veri custodi del territorio e dell’ambiente”. Confeuro rinnova la propria disponibilità “a collaborare con le amministrazioni di tutti i livelli per promuovere politiche di sviluppo sostenibile, innovazione e inclusione nel mondo agricolo, fondamentali per garantire un futuro solido alle nuove generazioni di agricoltori”.