Aggiornamenti sul Piano Industriale JSW per le Acciaierie di Piombino

Si è svolto al MIMIT, un incontro per lo stato di avanzamento del Piano Industriale di JSW per quanto riguarda le ex acciaierie Lucchini. Potrebbe non essere escluso un nuovo piano, nell’auspicio che non siano fatte ulteriori promesse e affidamenti, dati eticamente ai lavoratori che puntualmente vengono lasciati soli con il nulla di fatto.

Sarebbe, per l’ennesima volta, che vengono proposti piani industriali per poi riscontrare nei fatti essere disattesi. La UGL Nazionale dei Metalmeccanici, per l’impegno dato alla vertenza, consiglia di pensare alle questioni strategiche per il territorio e la fabbrica, soprattutto dopo le nuove nomine al Ministero, che riteniamo essere di ottimi professionisti. All’incontro erano presenti il Vice Segretario Nazionale UglM Daniele Francescangeli, il Segretario Provinciale Piombino Vincenzo Tuvè e il segretario Lucchesi Claudio.

“È necessario continuare nel trend del lavoro responsabile. Ci sono i temi del mercato da affrontare: c’è da lavorare, piuttosto che pensare alle stranezze di JSW. Come UGLM riteniamo questo incontro non esaustivo e da parte aziendale, imbarazzante. Abbiamo ribadito al Governo che JSW, in questi sette anni, non ha mai presentato un Piano Industriale credibile e soprattutto affidabile. È arrivato il momento che il Governo metta in campo strumenti in grado di gestire questa grave situazione.Il MIMIT ha aggiornato la riunione al 24 novembre p.v., sollecitando l’Azienda a presentarsi all’incontro con una documentazione dettagliata e precisa su ciò che vuole fare a Piombino. Purtroppo – concludono gli esponente Ugl Metalmeccanici -, oggi non bisogna più ragionare sulle situazioni a tempo, ma sulle questioni concrete, per rendere le acciaierie nuovamente competitive”.