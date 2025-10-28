UE lancia l’Alleanza per le sostanze chimiche critiche

Nuova iniziativa per rafforzare il settore chimico europeo

Aggiunto da Redazione il 28 ottobre 2025.
Tags della Galleria Europa, PRIMO PIANO

Commissione EuropeaLa Commissione europea vara oggi l’Alleanza per le sostanze chimiche critiche. L’alleanza è direttamente riconducibile al piano d’azione in materia di sostanze chimiche adottato nel luglio 2025, che mira a rafforzare la competitività, la resilienza e la sostenibilità dell’industria chimica europea. L’Alleanza terrà la sua prima assemblea generale alla presenza di Stéphane Séjourné, Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale, in una data che sarà annunciata prossimamente.

L’Alleanza per le sostanze chimiche critiche è concepita per affrontare le principali sfide che il settore si trova ad affrontare, tra cui il rischio di chiusure di impianti, le perturbazioni commerciali e l’urgente necessità di investimenti in capacità produttive critiche.

Tra i suoi primi risultati tangibili, l’Alleanza:

1. Stabilirà criteri per individuare i prodotti e le molecole chimiche critiche che sono essenziali per l’economia e i settori strategici dell’UE;

2. Effettuerà una mappatura di tali molecole critiche per consentire un monitoraggio rafforzato degli scambi e funzioni di allarme rapido, anche attraverso il sistema di sorveglianza doganale dell’UE;

3. Sosterrà investimenti coordinati allineando gli strumenti di finanziamento dell’UE e nazionali e aiutando gli Stati membri e l’industria a orientare i progetti chiave.

L’Alleanza è aperta a tutte le organizzazioni attive nell’industria chimica, comprese le imprese, le associazioni, gli investitori, gli organismi di ricerca e la società civile. Le organizzazioni interessate possono candidarsi online firmando la dichiarazione dell’Alleanza, con la quale ci si impegna a contribuire attivamente ai suoi obiettivi.

Tutti i membri possono partecipare all’assemblea generale, che si riunirà almeno due volte all’anno per stabilire le priorità e adottare i pareri e le raccomandazioni dell’Alleanza. Un comitato direttivo coordinerà i lavori dell’Alleanza e ne definirà i risultati, mentre i gruppi di lavoro di esperti si concentreranno su settori tematici specifici quali la resilienza commerciale, l’innovazione e la produzione sostenibile.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it