Lavori conclusi sulla Battipaglia–Potenza

Completato nei tempi il potenziamento infrastrutturale

Aggiunto da Redazione il 28 ottobre 2025.
image001Sono terminati, come da cronoprogramma, gli interventi di potenziamento infrastrutturale della linea ferroviaria Battipaglia – Potenza, finalizzati a garantire i massimi standard prestazionali dell’infrastruttura, l’accessibilità e la velocità di percorrenza sulle tratte regionali e interregionali.

Iniziati lo scorso 1° ottobre, gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) hanno seguito quelli già realizzati nel 2024 e nel 2025 e sono stati necessari per continuare a garantire gli standard di affidabilità dell’infrastruttura e assicurare una maggiore regolarità del servizio ferroviario, l’incremento della capacità della rete, benefici in termini di puntualità e l’ottimizzazione dei tempi di viaggio. 

LAVORAZIONI REALIZZATE

  • Realizzazione sottopasso nella stazione di Picerno e adeguamento tecnologico per velocizzazione della stazione
  • Opere propedeutiche nelle stazioni di Eboli, Contursi e Buccino
  • Intervento di impermeabilizzazione al ponte km 131+868 e manutenzione di opere d’arte sulla tratta Balvano-Bella Muro
  • Completamento intervento di consolidamento del versante in dissesto in corrispondenza dell’imbocco della Galleria Martuscelli tratta Franciosa – Picerno
  • Attività di rinnovo deviatoi nella stazione di Sicignano degli Alburni
