Sabato 1 Novembre, Oratorio Anspi Montevergine – Avellino

Sabato 1 novembre, dalle ore 18 alle ore 19.30, l'Oratorio Anspi della Parrocchia Maria SS.ma di Montevergine in Rione Mazzini ad Avellino ospiterà la festa "Holyween 8.0 – preferisco il Paradiso", un evento dedicato ai bambini per celebrare la vera essenza della festa di Ognissanti.

In un’atmosfera di fantasia e creatività, i bambini saranno invitati a travestirsi dai loro santi preferiti, riscoprendo la figura di questi eroi della fede e i valori che rappresentano. L’evento vuole essere un’alternativa alla celebrazione di Halloween, troppo spesso legata ad aspetti commerciali e meno attenta ai veri significati spirituali.

L’iniziativa si propone di far riscoprire ai più giovani l’importanza di onorare i santi e le anime care che non ci sono più, attraverso giochi, attività ricreative e momenti di condivisione.