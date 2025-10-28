Eurobarometro: cresce il sostegno all’economia sociale

Il 75% degli europei ne riconosce il valore per la società

Commissione EuropeaDalla nuova indagine speciale Eurobarometro pubblicata oggi emerge che il 75% degli europei riconosce l’importanza dell’economia sociale per il benessere della società. Una maggioranza significativa è a favore di un ulteriore sostegno all’economia sociale, anche attraverso l’aiuto alle organizzazioni dell’economia sociale (88%), la sensibilizzazione (86%), l’assistenza per la creazione di organizzazioni dell’economia sociale (86%) e il sostegno finanziario pubblico diretto (80%). Un numero significativo di europei (93%) ritiene inoltre che le imprese dovrebbero essere guidate dai valori dell’economia sociale, concentrandosi sugli obiettivi sociali e ambientali, ridistribuendo i profitti e operando con strutture di governance democratiche.

I risultati dell’indagine mostrano che negli ultimi cinque anni la metà degli europei si è impegnata nell’economia sociale, in genere attraverso attività quali il volontariato (18%), le donazioni (18%) o come clienti (15%). Un europeo su tre riceve inoltre aiuti dall’economia sociale in settori quali l’istruzione, la formazione e gli alloggi.

Roxana Mînzatu, Vicepresidente esecutiva per i Diritti sociali e le competenze, i posti di lavoro di qualità e la preparazione, ha dichiarato: “L’economia sociale fa parte della vita quotidiana degli europei. Dà lavoro a oltre 11,5 milioni di persone e affronta le principali sfide sociali, dando al tempo stesso priorità alle persone e al pianeta. Annunceremo nuove misure per rafforzare l’economia sociale europea nella revisione intermedia del nostro piano d’azione l’anno prossimo.

È disponibile un’infografica che sintetizza i principali risultati dell’indagine, unitamente alla relazione completa. Sono disponibili anche schede informative con maggiori dettagli per Stato membro.

 

