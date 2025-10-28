Rilasciati 30 tesserini dopo corso su sicurezza e tutela ambientale

Ieri a San Giorgio La Molara, presso l’auditorium dell’ex convento dei Domenicani, oggi diventato centro culturale polifunzionale, si è tenuto un ulteriore evento formativo teso al rilascio, da parte della Comunità Montana del Fortore, di 30 tesserini abilitativi alla raccolta dei funghi epigei spontanei commestibili.

Hanno portato il proprio saluto il presidente della Comunità Montana del Fortore Zaccaria Spina, il neo direttore generale della Asl di Benevento Tiziana Spinosa e il sindaco di San Giorgio La Molara, Nicola De Vizio. Il corso è stato effettuato a cura della specialista della materia in servizio all’Ispettorato micologico della Asl di Benevento Silvana Malva.

La Legge Regionale Campania n. 8 del 2007 attribuisce alle Province e alle Comunità Montane la competenza amministrativa per il rilascio del tesserino per la raccolta dei funghi epigei e la Comunità Montana del Fortore organizza periodicamente ed in forma itinerante, sui 16 paesi di competenza, eventi formativi da cui scaturiscono sia i colloqui abilitativi , sia il semplice aggiornamento per migliorare la preparazione dei cercatori.

“Abbiamo avuto il grande piacere – ha affermato il presidente dell’ente montano fortorino Zaccaria Spina – di avere avuto ospite il neo direttore generale della Asl di Benevento, Tiziana Spinosa con cui abbiamo condiviso i temi della sicurezza alimentare oltre al rispetto dell’ambiente e degli ecosistemi tutelati dalla normativa regionale della Campania”.