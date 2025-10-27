Incontro con i cittadini all’Eurobar per un dibattito politico

Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione nel Consiglio regionale della Campania, prosegue il suo tour elettorale a Palomonte. Il consigliere regionale della Lega, candidato alle prossime elezioni regionali, incontrerà i cittadini oggi, lunedì 27 ottobre, all’Eurobar in via Valle alle 19 per un dibattito politico.

“Coerenza, competenza, coraggio” è la sintesi del percorso di vita, professionale e politico di Aurelio Tommasetti, nonché il messaggio scelto per lanciare la sua corsa per la vittoria del centrodestra in vista dell’appuntamento elettorale del 23 e 24 novembre.