Presentazione del programma in vista delle elezioni regionali

Il candidato al Consiglio Regionale della Campania Luca Forni, in lista civica con Cirielli Presidente , è lieto di invitare la cittadinanza, la stampa e tutti i sostenitori all’inaugurazione del suo comitato elettorale di Nocera Inferiore, che si terrà:

Via L. Fava, 8 a Nocera Inferiore (SA)

Venerdì 31 ottobre 2025

Ore 20:30

L’evento sarà l’occasione per presentare il programma e gli obiettivi della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025.

Un momento di incontro e confronto aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a costruire una Campania più competitiva, moderna e vicina ai cittadini.

Luca Forni e il suo team vi aspettano numerosi per condividere idee, entusiasmo e proposte per il futuro della nostra regione.