Luca Forni inaugura il Comitato Elettorale
Presentazione del programma in vista delle elezioni regionali
Il candidato al Consiglio Regionale della Campania Luca Forni, in lista civica con Cirielli Presidente , è lieto di invitare la cittadinanza, la stampa e tutti i sostenitori all’inaugurazione del suo comitato elettorale di Nocera Inferiore, che si terrà:
Via L. Fava, 8 a Nocera Inferiore (SA)
Venerdì 31 ottobre 2025
Ore 20:30
L’evento sarà l’occasione per presentare il programma e gli obiettivi della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali della Campania del 23 e 24 novembre 2025.
Un momento di incontro e confronto aperto a tutti coloro che vogliono contribuire a costruire una Campania più competitiva, moderna e vicina ai cittadini.
Luca Forni e il suo team vi aspettano numerosi per condividere idee, entusiasmo e proposte per il futuro della nostra regione.