Infrastruttura moderna per la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici

Atrani segna un nuovo traguardo nel percorso verso una gestione dei rifiuti sempre più moderna ed efficiente. Con la pubblicazione della graduatoria nazionale del Bando RAEE 2025, promosso dal Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) in collaborazione con ANCI e i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, il Comune si è aggiudicato un finanziamento di 75.000 euro per la realizzazione del nuovo Centro di Raccolta Comunale destinato anche ai RAEE.

Un risultato di grande rilievo che colloca Atrani al decimo posto assoluto in Italia, con un punteggio di 80 su 100. La misura del bando, denominata Misura B, è riservata ai Comuni che non dispongono ancora di un proprio centro di raccolta e il contributo ottenuto rappresenta il massimo importo previsto per questa categoria di progetti.

Il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato redatto dalla società di ingegneria 3iprogetti S.r.l., con sede a Pontecagnano Faiano (SA). L’incarico professionale è stato svolto dal Dott. Ing. Francesco Landi, responsabile della progettazione e direttore tecnico della società, e dal Dott. Ing. Palmerino Belardo, progettista edile e impiantistico, sotto il coordinamento dell’Ing. Fabrizio Polichetti, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Comune di Atrani. L’intervento prevede la realizzazione di un Centro di Raccolta comunale, uno spazio pubblico moderno e funzionale dedicato alla gestione in sicurezza dei rifiuti elettrici ed elettronici. L’opera, conforme agli standard ambientali e di sicurezza, punta a migliorare il servizio di raccolta differenziata e a garantire il corretto recupero dei materiali.

Il progetto, redatto ai sensi del D.lgs. 36/2023 e del D.lgs. 209/2024, è stato elaborato per partecipare al Bando RAEE 2025, promosso dal Centro di Coordinamento RAEE. La Misura B, destinata ai Comuni privi di un proprio centro di raccolta — come Atrani — sostiene interventi volti a rendere più efficiente la gestione dei rifiuti e a promuovere un’economia circolare più sostenibile. Un’infrastruttura di piccole dimensioni ma di grande valore ambientale, pensata per garantire una gestione sostenibile dei rifiuti e favorire il corretto recupero dei materiali.

Il Sindaco di Atrani, Michele Siravo, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Questo finanziamento di 75.000 euro non è soltanto un contributo economico, ma il riconoscimento del lavoro e della visione di un’Amministrazione che ha scelto di agire con tempestività e coraggio. Non era possibile aspettare che il SAD Costa d’Amalfi, organo deputato a progettare e ricercare finanziamenti in un’ottica di comprensorio, si muovesse per cogliere queste opportunità. Abbiamo deciso di andare avanti come Comune, consapevoli dell’importanza di dotare Atrani di un’infrastruttura moderna, efficiente e sostenibile. Essere tra i primi dieci Comuni d’Italia dimostra la qualità del lavoro svolto dalla nostra struttura tecnica e dai progettisti incaricati.”

Anche il Vicesindaco e Assessore all’Igiene Urbana, Carmela Riccio, ha sottolineato l’importanza dell’intervento per la comunità: “La realizzazione del nuovo Centro di Raccolta è un passo fondamentale per migliorare la gestione dei rifiuti e l’igiene urbana ad Atrani. Grazie a questo progetto i cittadini potranno conferire correttamente i rifiuti elettronici, contribuendo alla tutela dell’ambiente e al rispetto dei più elevati standard di sostenibilità. È un investimento che guarda al futuro e alla qualità della vita nella nostra comunità e nella Costiera Amalfitana.”

Questo traguardo conferma ancora una volta la capacità del Comune di Atrani di anticipare i tempi, di intercettare risorse nazionali e di promuovere progetti innovativi che migliorano concretamente i servizi e la qualità ambientale del territorio.