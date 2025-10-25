Settimana di musica al Conservatorio “Cimarosa”

Dal jazz a Verdi fino ai musicisti del Cinquecento, dal 27 al 31 ottobre

Foto aerea Conservatorio Cimarosa di AvellinoIl Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino si prepara a vivere una settimana di musica e ricerca tra jazz, lirica e alta divulgazione musicologica, con appuntamenti che porteranno sul palco dell’Auditorium “Vitale” e dell’Aula Magna “Mario Cesa” artisti e studiosi di fama internazionale.

Si parte lunedì 27 ottobre alle ore 19.30 con “PlayVerdi 4et” , un viaggio jazz nelle pagine immortali di Giuseppe Verdi. I Preludi di Aida, Macbeth, La Traviata, Attila, La forza del destino e Simon Boccanegra rivivranno in una sorprendente rilettura tra lirica e improvvisazione. Sul palco Andrea Pace, Nicola Puglielli, Pietro Ciancaglini e Massimo D’Agostino: quattro musicisti capaci di restituire, con eleganza e libertà, la potenza melodica verdiana attraverso il linguaggio del jazz contemporaneo. Un incontro raffinato tra due mondi che condividono la stessa tensione verso il sentimento e la bellezza.

Dal 29 al 30 ottobre Avellino e Napoli ospiteranno poi il Convegno Internazionale di Studi “Una capitale di molti forestieri. Musicisti europei a Napoli nel Cinquecento” , primo grande appuntamento dedicato alla presenza di musicisti stranieri nella Napoli vicereale. Promosso dal Conservatorio “Cimarosa” e coordinato dal professor Luigi Sisto, l’evento vedrà la partecipazione di studiosi provenienti da università e conservatori italiani e internazionali, tra cui Agostino Ziino, Dinko Fabris, John Griffiths, Vicenç Beltran, Jessie Ann Owens, Ronald Woodley e Marco Bizzarini.

Le due giornate – ospitate rispettivamente nell’Aula Magna “Mario Cesa” del Conservatorio Cimarosa di Avellino e nella Sala Martucci del Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli – offriranno un ampio confronto sui flussi culturali e artistici che, nel Cinquecento, fecero di Napoli una delle capitali musicali d’Europa. A chiudere le sessioni, due concerti: il 29 ottobre aAvellino con l’Ensemble di MusicaAntica del “Cimarosa” e il 30 ottobre a Napoli con l’Ensemble vocale diretto dal maestro Rosario Totaro.

La rassegna di ottobre si concluderà venerdì 31 ottobre alle ore 19.30 con l’ultimo attesissimo appuntamento di “Jazz al Cimarosa” , che vedrà come ospite d’eccezione Frank Gambale, chitarrista australiano tra i più influenti del panorama internazionale. Virtuosismo, groove e contaminazioni stilistiche per un gran finale che promette emozioni e tecnica allo stato puro. Tre appuntamenti diversi, un’unica visione: quella di un Conservatorio che si conferma laboratorio di cultura viva, aperto al dialogo tra linguaggi e generazioni.

