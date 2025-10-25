Dal 14 al 16 novembre musica, sapori e tavolata da 500 posti

Un compleanno che profuma di mare, di olio buono e di comunità, celebrato a tavola, insieme, tra musica, sapori e racconti che parlano di identità e futuro. Il Comune di Pollica si prepara a celebrare un anniversario speciale: 15 anni dal riconoscimento UNESCO della Dieta Mediterranea come Patrimonio Immateriale dell’Umanità. E lo fa nel modo più autentico e mediterraneo possibile: condividendo cibo, storie, emozioni e bellezza, in un grande abbraccio collettivo che unisce persone, borghi e generazioni.

Come ogni anno, “Buon Compleanno Dieta Mediterranea” trasforma il Cilento in un laboratorio di felicità condivisa: un mosaico di eventi, incontri e sapori che raccontano uno stile di vita diventato patrimonio del mondo intero. Tornano anche gli appuntamenti del Global Summit, con momenti di confronto tra comunità locali, esperti, istituzioni e cittadini attorno ai valori fondanti della Dieta Mediterranea: convivialità, sostenibilità, rispetto per le persone e per i territori.

DAL 14 NOVEMBRE, TRE GIORNI DI FESTA TRA SAPORI, MUSICA E ARTE

I festeggiamenti prenderanno il via venerdì 14 novembre con l’apertura degli stand enogastronomici e un ricco programma di performance artistiche diffuse tra Pollica, Acciaroli e Pioppi. Tre giorni di festa per celebrare la Dieta Mediterranea, patrimonio culturale ma come esperienza viva di comunità: un incontro tra gusto, creatività e tradizione che unisce turisti, residenti e visitatori da ogni parte d’Italia.

UNA TAVOLATA LUNGA 500 POSTI PER CELEBRARE LA CONVIVIALITÀ

Evento simbolo sarà la grande Tavolata del Cilento, domenica 16 novembre 2025 nel borgo marinaro di Acciaroli. Una tavola di oltre 500 posti attraverserà il cuore del paese, trasformando il pranzo della domenica in una festa a cielo aperto, tra piatti della tradizione, sorrisi e racconti di comunità. Un gesto semplice, sedersi insieme a tavola, diventa così un messaggio potente di unità, benessere e armonia. È la sintesi perfetta della Dieta Mediterranea: tempi lenti, natura, accoglienza e condivisione. Una giornata per riscoprire la bellezza dei gesti quotidiani, il valore dello stare insieme e la forza dei legami che nascono intorno a un piatto.

PIOPPI, ALLE RADICI DELLA DIETA MEDITERRANEA

Nel pomeriggio, le celebrazioni si sposteranno a Pioppi, luogo simbolo e cuore pulsante della Dieta Mediterranea. Qui si terrà un momento istituzionale e scientifico con la cerimonia di nomina dei nuovi Ambasciatori della Dieta Mediterranea: uomini e donne che, attraverso ricerca, cultura e impegno, diffondono nel mondo i valori del vivere mediterraneo: equilibrio, armonia e bellezza.

BRUNORI SAS RACCONTA LA VITA MEDITERRANEA

Ad arricchire la vigilia dei festeggiamenti, sabato 15 novembre, sarà Brunori Sas con il format “Racconti Sonori”, intervistato dalla giornalista Annamaria Punzo. Con la sua musica e le sue parole, Brunori offrirà uno sguardo poetico e ironico sulla vita, lo stesso sguardo grato e meravigliato che il Mediterraneo ci insegna ad avere ogni giorno.

UNA FESTA CHE UNISCE POPOLI, GENERAZIONI E CULTURE

Buon Compleanno Dieta Mediterranea non è solo una ricorrenza: è un invito a rallentare, condividere e vivere con consapevolezza, ricordando che la felicità spesso nasce da un piatto condiviso, da un sorriso o da una chiacchiera tra amici. Pollica rinnova così il suo ruolo di custode e ambasciatrice di un patrimonio universale, che non è solo un modo di nutrirsi, ma un modo di vivere: sostenibile, umano e profondamente mediterraneo.

L’evento è realizzato nell’ambito dell’Accordo per la coesione della Regione Campania, progetto finanziato con la delibera CIPESS n. 70/2024 – Titolo del progetto “Cilento, un modo di vivere” – Area Tematica 06 Cultura.