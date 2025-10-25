"Governo intervenga subito prima che nasca una nuova Terra dei Fuochi”

Ancora un rogo tossico a Napoli. Questa volta a Barra, dove un’enorme colonna di fumo nero ha invaso la zona, rendendo l’aria irrespirabile. Un cittadino si è rivolto al deputato di Alleanza Verdi–Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, denunciando l’ennesimo episodio in pochi giorni, dopo quelli già registrati a Ponticelli e Gianturco. “Non si può continuare a respirare veleni – scrive il cittadino – Ogni giorno un nuovo rogo, sempre le stesse scene, sempre lo stesso silenzio. Viviamo circondati dal fumo e nessuno interviene. Ci stanno lentamente avvelenando e sembra che questo problema non interessi a nessuno.”

Una testimonianza che si aggiunge alle tante segnalazioni ricevute in queste ore e che racconta un fenomeno ormai fuori allarmante.

“Com’è possibile che in pochi giorni si siano verificati così tanti roghi tossici a Napoli Est, da Ponticelli a Gianturco fino a Barra? – dichiara Francesco Emilio Borrelli – È evidente che ci troviamo di fronte a un’emergenza ambientale e sanitaria. Serve un intervento deciso e coordinato del Governo, delle forze dell’ordine e delle istituzioni locali per prevenire, individuare e fermare chi appicca questi incendi. Non possiamo aspettare che nasca una nuova Terra dei Fuochi. Il nostro territorio ha già pagato un prezzo altissimo in termini di salute e ambiente, non può essere abbandonato ancora una volta all’incuria e all’indifferenza. Serve un piano serio di monitoraggio, bonifica e repressione per mettere fine a questo scempio.”