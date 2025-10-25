“Un pomeriggio di divertimento e creatività per tutta la famiglia”

Il Comune di Baronissi, in collaborazione con Movida in Tour, annuncia la seconda edizione de “La Villa delle Zucche e dei Misteri”, l’evento autunnale pensato per coinvolgere grandi e piccini in un’esperienza unica tra gioco, fantasia e sorprese. L’appuntamento è fissato per venerdì 31 ottobre a partire dalle ore 16:30, nella suggestiva cornice della Villa Comunale. La manifestazione, promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un’occasione di socialità, intrattenimento e scoperta, valorizzando gli spazi pubblici della città. L’evento prevede animazione, musica, giochi interattivi e spettacoli, pensati per stimolare la creatività dei più piccoli e garantire momenti di allegria per tutta la famiglia. Durante il pomeriggio saranno distribuite caramelle e palloncini come regalo speciale per i bambini, mentre gli adulti potranno assistere a momenti di intrattenimento musicale e animazioni a tema, curati da Movida in Tour.

“La Villa Comunale si trasformerà in un luogo di magia e scoperta – dichiara la Sindaca Anna Petta – Con questa iniziativa vogliamo promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e offrire ai bambini un’esperienza indimenticabile, tra mistero, fantasia e divertimento. L’evento non rappresenta solo un momento di festa, ma una concreta occasione di socialità e condivisione per le famiglie, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e il legame con il nostro patrimonio urbano.”

Sulla stessa linea, il Consigliere comunale Antonio Santoro, incaricato all’organizzazione degli eventi, sottolinea: “La manifestazione è stata pensata nei minimi dettagli per garantire un’esperienza sicura, coinvolgente e memorabile. Gli allestimenti a tema e le attività interattive permetteranno a bambini e famiglie di immergersi completamente nel percorso dei misteri, in un contesto creativo e ludico. Vogliamo che ogni partecipante possa vivere momenti di sorpresa e divertimento, valorizzando al contempo gli spazi pubblici della nostra città.”

“L’evento rappresenta un chiaro esempio dell’impegno dell’Amministrazione a promuovere iniziative culturali e ricreative di qualità – dichiara l’Assessore agli eventi Giuseppe Giordano – La Villa Comunale diventerà il cuore pulsante della festa, con attività, spettacoli e animazioni che coinvolgeranno tutti. Siamo convinti che ‘La Villa delle Zucche e dei Misteri’ diventerà un appuntamento fisso nel calendario cittadino, capace di attrarre famiglie e visitatori da tutta la provincia.”

Il Comune di Baronissi invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo pomeriggio speciale, che coniuga allegria, creatività e senso di comunità. La manifestazione si inserisce nel più ampio programma di iniziative autunnali dell’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di rendere la città sempre più vivibile, attrattiva e inclusiva per famiglie, bambini e giovani.

Non mancheranno momenti di sorpresa e intrattenimento, pensati per rendere indimenticabile una giornata all’insegna della magia e del mistero, con particolare attenzione alla sicurezza dei partecipanti e alla qualità degli spazi pubblici.