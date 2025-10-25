Un omaggio a 40 anni dalla scomparsa

A quarant’anni dalla scomparsa di Alfredo De Marsico, l’Irpinia si prepara a ricordare uno dei suoi figli più illustri, giurista e accademico che ha segnato la storia del diritto italiano.

L’appuntamento è fissato per oggi sabato 25 ottobre, alle ore 16:00, al Carcere Borbonico di Avellino, in Piazza Alfredo De Marsico, con l’evento “Omaggio dell’Irpinia ad Alfredo De Marsico”, promosso da Irpini per l’Irpinia, Provincia di Avellino e Ordine degli Avvocati di Avellino.

Durante la manifestazione verrà inaugurata la mostra “Alfredo De Marsico. Il Maestro della scienza giuridica”, curata dalla Biblioteca Provinciale “G. e S. Capone” e dal Museo Irpino, che attraverso giornali, riviste e monografie d’epoca ripercorre il percorso intellettuale del grande giurista.

Programma

Ore 16:30 – Saluti istituzionali

Egle Bianco, Presidente Irpini per l’Irpinia

Rizieri Buono pane, Presidente Provincia di Avellino

Fabio Benigni, Presidente Ordine degli Avvocati di Avellino

Francesca Spena, Presidente del Tribunale di Avellino

Domenico Airoma, Procuratore presso il Tribunale di Avellino

Modera: Franco Genzale

Ore 16:45 – Interventi

Franco Coppi, Avvocato e Professore Emerito di Diritto Penale, Università “La Sapienza” di Roma

Antonio Guerriero, già Procuratore della Repubblica di Frosinone

Andrea Covotta, Direttore Rai Quirinale

Ore 17:45 – Conclusioni

Franco Gaetano Scoca, Avvocato e Professore Emerito di Diritto Amministrativo

L’appuntamento rappresenta un riconoscimento collettivo alla memoria di un Maestro del diritto, la cui eredità scientifica e civile continua a ispirare il mondo accademico e forense italiano.