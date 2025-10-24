Incontri con leader nordici su difesa, competitività e Artico, con discorso al parlamento svedese

Ursula von der Leyen sarà in Svezia lunedì 27 e martedì 28 ottobre 2025 per la sua prima partecipazione in assoluto a una riunione del Consiglio nordico. Questa visita sarà un’opportunità per dialogare con i leader della regione sulla competitività, la prontezza alla difesa e l’Artico.

Lunedì sera la presidente von der Leyen parteciperà a una cena di lavoro con i leader aziendali e i ministri svedesi ospitata dal primo ministro del Regno di Svezia, Ulf Kristersson.

Martedì mattina la presidente von der Leyen parteciperà a un incontro congiunto con i primi ministri nordici – Mette Frederiksen, primo ministro della Danimarca; Jonas Gahr Støre, primo ministro norvegese; Petteri Orpo, primo ministro finlandese; Kristrún Frostadóttir, primo ministro islandese; Katrin Sjögren, premier delle Åland; Aksel V. Johannesen, primo ministro delle Isole Fær Øer; e Jens-Frederik Nielsen, primo ministro della Groenlandia, insieme a Karen Elleman, segretario generale del Consiglio dei ministri nordico. Una conferenza stampa è prevista dopo la riunione, intorno alle 10:45 CET. Sarà trasmesso in diretta su EBS. Il Presidente parteciperà poi ad un pranzo ospitato da Sua Maestà Carlo XVI Gustavo presso il Palazzo Reale.

Nel pomeriggio, la presidente von der Leyen si recherà a Riksdagen, il parlamento svedese, per tenere un discorso di apertura alla 77a sessione del Consiglio nordico. Segui il discorso in diretta su EBS a partire dalle 14:00 CET.