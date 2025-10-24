Scossa di terremoto ad Avellino

Sisma avvertito in diversi comuni della provincia, nessun danno segnalato

Alle ore 14:40 di oggi è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.6, con epicentro nel territorio del Comune di Grottolella (AV), a circa 16 chilometri di profondità.

Il sisma è stato avvertito in diversi comuni della provincia, compreso il capoluogo, ma non si registrano al momento danni a persone o a cose.

In via precauzionale, la Prefettura ha immediatamente attivato tutte le procedure previste e preallertato il CCS per un costante raccordo con tutte le componenti della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco e le amministrazioni locali. Sono in corso le verifiche del caso per accertare eventuali situazioni di rischio presso edifici pubblici e privati, stadio e scuole, ma al momento la situazione risulta sotto controllo e continuerà ad essere seguita