Cittadinanzattiva incontra la Direzione del Moscati

Clima di collaborazione e ascolto tra la nuova Direzione dell’Ospedale e la Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino

24 ottobre 2025
pexels-ekaterina-bolovtsova-6077554-3Ieri 23 ottobre il direttivo di Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia – Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino  e la nuova Direzione del Moscati di Avellino hanno avuto un incontro che si è rivelato estremamente positivo e costruttivo. Ha evidenziato una visione e una azione della Direzione efficace ed efficiente di gestione dell’ospedale e di organizzazione dei servizi che risponde  alle esigenze di cura  dell’utenza che afferisce al Moscati e una attenzione puntuale verso le istanze  dei cittadini. Riconosciamo ed apprezziamo l’innovativa apertura verso l’attività svolta  da Cittadinanzattiva -  rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino  e di ascolto e presa in carico delle segnalazioni, richieste e/o proposte di cui ci facciamo portavoce. 

Si e profilato, a nostro avviso, la concreta possibilità di una interlocuzione  fattiva che, nel rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità, non può che giovare a tutti coloro che  affidano al Moscati  e ai suoi professionisti la propria salute.

Il gap da recuperare  dalla nuova Direzione è notevole ma si ripone fiducia nella volontà  e nella determinazione  espressa  di rendere ottimali i servizi.  

Consapevoli che il cambiamento ha bisogno di tempo e di impegno porgiamo un sincero augurio di buon lavoro ed un sentito ringraziamento  per l’accoglienza di alto profilo istituzionale  che il neo Direttore Generale, con il suo staff strategico, ha riservato alla nostra delegazione.  

Dott.ssa Marcarelli Angela Coordinatrice Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia – Rete Tribunale per i diritti del Malato di Avellino  e Coordinatrice rete Consumatori Campania APS- via Degni Napoli. 

