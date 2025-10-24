Clima di collaborazione e ascolto tra la nuova Direzione dell’Ospedale e la Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino

Ieri 23 ottobre il direttivo di Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia – Rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino e la nuova Direzione del Moscati di Avellino hanno avuto un incontro che si è rivelato estremamente positivo e costruttivo. Ha evidenziato una visione e una azione della Direzione efficace ed efficiente di gestione dell’ospedale e di organizzazione dei servizi che risponde alle esigenze di cura dell’utenza che afferisce al Moscati e una attenzione puntuale verso le istanze dei cittadini. Riconosciamo ed apprezziamo l’innovativa apertura verso l’attività svolta da Cittadinanzattiva - rete Tribunale per i Diritti del Malato di Avellino e di ascolto e presa in carico delle segnalazioni, richieste e/o proposte di cui ci facciamo portavoce.

Si e profilato, a nostro avviso, la concreta possibilità di una interlocuzione fattiva che, nel rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità, non può che giovare a tutti coloro che affidano al Moscati e ai suoi professionisti la propria salute.

Il gap da recuperare dalla nuova Direzione è notevole ma si ripone fiducia nella volontà e nella determinazione espressa di rendere ottimali i servizi.

Consapevoli che il cambiamento ha bisogno di tempo e di impegno porgiamo un sincero augurio di buon lavoro ed un sentito ringraziamento per l’accoglienza di alto profilo istituzionale che il neo Direttore Generale, con il suo staff strategico, ha riservato alla nostra delegazione.

Dott.ssa Marcarelli Angela Coordinatrice Cittadinanzattiva Montefalcione Avellino Bassa Irpinia – Rete Tribunale per i diritti del Malato di Avellino e Coordinatrice rete Consumatori Campania APS- via Degni Napoli.