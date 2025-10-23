Il riconoscimento al fotoreporter iraniano-francese Manoocher Deghati

Torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama fotografico italiano: la XV edizione del Premio "Werner Bischof – Il Flauto d'Argento", prestigioso riconoscimento dedicato alla fotografia d'autore, sarà conferita al fotoreporter iraniano-francese Manoocher Deghati, figura di rilievo internazionale nel campo del fotogiornalismo contemporaneo.

Nato nel 2002 da un’idea del fotografo Renato Fischetti, il premio è oggi organizzato insieme al Circolo Fotografico AvellinoPHOTO, con la direzione artistica dello stesso Fischetti e del Coordinatore Regionale FIAF della Campania Luigi Cipriano, in omaggio al grande maestro svizzero Werner Bischof, icona della Magnum Photos e simbolo di una fotografia etica e umanistica.

Con il riconoscimento della FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) e i patrocini del Comune di Mercogliano, della Pro Loco Mercogliano, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania e dell’Abbazia di Montevergine, la XV edizione del Premio “Werner Bischof – Il Flauto d’Argento” consolida il suo legame con il territorio e con le istituzioni culturali che ne condividono i valori.

Nel corso delle sue quindici edizioni, il Premio ha reso omaggio ad alcuni tra i più grandi maestri italiani e internazionali dell’immagine: Mimmo Jodice, Ferdinando Scianna, Gianni Berengo Gardin, Cristina García Rodero, Mario Dondero, Luciano D’Alessandro, Raghu Rai, Franco Zecchin, solo per citarne alcuni.

Manoocher Deghati: la fotografia come testimonianza e memoria

Il protagonista della XV edizione, Manoocher Deghati, è un autore che ha attraversato con la sua macchina fotografica le aree più complesse del pianeta, raccontando guerre, rivoluzioni e speranze di rinascita.

Nato a Orumiyeh (Iran) e formatosi tra Medio Oriente ed Europa, Deghati ha collaborato con testate e agenzie internazionali come National Geographic, AFP, AP e UN Photo, diventando un punto di riferimento per la fotografia umanitaria e di reportage. La sua opera, profondamente segnata da una dimensione etica e civile, unisce rigore documentario e intensa partecipazione umana, in piena sintonia con lo spirito del Premio dedicato a Werner Bischof.

La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 24 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la SALA SED della Biblioteca Statale di Montevergine, Palazzo Abbaziale di Loreto, Via Loreto 1 – Mercogliano (AV).

L’evento sarà accompagnato dalla presentazione del catalogo della XV edizione del Premio dedicato a Manoocher Deghati.

Il giorno successivo, sabato 25 ottobre 2025, alle ore 16:30, sempre presso la SALA SED della Biblioteca Statale di Montevergine, si terrà la presentazione del libro autobiografico “EYEWITNESS” di Manoocher Deghati e Ursula Janssen.

La pubblicazione sarà presentata dalla Prof.ssa Claudia Ioan, Direttrice del Dipartimento Didattica FIAF, che introdurrà il volume e approfondirà con l’autore i temi della memoria visiva, del racconto biografico e del ruolo del fotografo come testimone del nostro tempo.