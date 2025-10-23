E' deceduta la prof.ssa Liliana Palumbo, maestra di sport e di stile

Riceviamo e pubblichiamo da parte di Giuseppe Saviano.

“Grave lutto per lo Sport irpino: è deceduta la prof.ssa Liliana Palumbo, maestra di sport e di stile.

Liliana, come la chiamavano tutti, è stata la decana della ginnastica ritmica per la provincia di Avellino e rimane, per lo Sport irpino, una delle più importanti protagoniste dello sviluppo di una disciplina sportiva che, oggi, è praticata da moltissime allieve.

Possiamo affermare, senza tema di smentite, che la professoressa Palumbo ha seguito, con notevole professionalità, centinaia di allieve che, ancora oggi, sono protagoniste, con indubbi successi, nel Mondo della Ginnastica.

Liliana non ha mai smesso di insegnare, sempre con grande generosità e con il sorriso sulle labbra, portatrice ideale di uno sport legato ai suoi valori

tradizionali e non allo stress del risultato a tutti i costi.

Non sottovalutiamo, inoltre, che la professoressa Liliana Palumbo ha presieduto, per anni, la Federazione irpina di Ginnastica ed è stata insignita della medaglia al merito sportivo dal Coni.

Il Coni di Avellino esprime le più sentite condoglianze alla Famiglia della professoressa Palumbo per la grave perdita.”