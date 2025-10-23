Talenti, startup e AI per una nuova Campania innovativa.

Domani, venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 11.30, la sede storica della Camera di Commercio Irpinia Sannio (piazza Duomo 5, Avellino) ospita la finale di Start Cup Campania 2025, business plan competition promossa delle Università Federico II, Luigi Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Sannio di Benevento, Salerno e L’Orientale .

La giornata si aprirà alle 11.30 con un momento di networking e business matching tra i team finalisti e gli stakeholder. Alle 14.30 il via alla competizione con i saluti istituzionali di Marco Consales, direttore Start Cup Campania; Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Girolamo Pettrone, commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Dalle 15.00 si svolgono i pitch dei finalisti. Alle 16.00 è in programma la tavola rotonda “Giovani, Intelligenza artificiale e startup: costruire il futuro dell’innovazione in Campania”, moderata dalla giornalista Giovanna Fusco. Partecipano Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania; Emilio De Vizia, presidente Confindustria Campania; Andrea Di Girolamo, STMicroelectronics; Valentina Russo, socio fondatore di Logogramma; Angelo Giuliana, direttore generale Meditech; Nicola Massarotti, CTS Master MEIM – MiT, Università di Napoli Parthenope.

A partire dalle 17:30 saranno annunciati e premiati i vincitori di Start Cup Campania 2025.

La partecipazione è gratuita previa registrazione al form online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdheXEBDRB0g3vZD1L-_NLYDnqkTJJKavJFw3svvFt-UEGY7Q/viewform