Focus su Unione del risparmio, investimenti e integrazione finanziaria

Maria Luís Albuquerque, Commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione del risparmio e degli investimenti, si reca questa settimana in Italia, dove resterà fino a domani. La commissaria incontrerà alti dirigenti italiani, parti interessate del settore finanziario, società civile e studenti, a Milano e a Roma.

Ieri a Milano la commissaria ha partecipato a eventi presso l’Università Bocconi per discutere del ruolo dei mercati finanziari per il futuro dell’Europa. Durante la sua visita a Roma, la Commissaria Albuquerque incontrerà il Vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri Antonio Tajani e il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta. Tra gli altri incontri di rilievo figurano i colloqui con Giancarlo Giorgetti, ministro dell’Economia e delle finanze, e con il presidente della Commissione italiana delle società e dei mercati (CONSOB). La commissaria incontrerà inoltre i rappresentanti di varie parti interessate del settore finanziario e delle associazioni di categoria sia a Milano che a Roma, tra cui la principale associazione italiana delle imprese manifatturiere Confindustria, l’associazione bancaria italiana ABI, la Borsa Italiana e l’associazione italiana di gestori di attivi Assogestioni.

Al centro della visita vi è l’Unione del risparmio e degli investimenti, che mira a creare migliori opportunità finanziarie per i cittadini e le imprese rafforzando la capacità del nostro sistema finanziario di collegare i risparmi con gli investimenti produttivi. Le discussioni si concentreranno sulle riforme necessarie per realizzare l’Unione, tra cui l’ulteriore sviluppo del settore delle pensioni integrative e la promozione dell’integrazione dei mercati.