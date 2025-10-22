Vertice UE-Egitto a Bruxelles

Firmati accordi da 4 miliardi € per assistenza macrofinanziaria, riforme locali e partecipazione a Orizzonte Europa

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen parteciperà oggi a Bruxelles al primo vertice UE-Egitto, insieme al Presidente del Consiglio europeo António Costa e al Presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi.

Il vertice farà il punto sulle relazioni bilaterali e mira ad approfondire i legami politici ed economici, come indicato nel partenariato strategico e globale UE-Egitto firmato nel marzo 2024.

L’UE e l’Egitto firmeranno tre accordi: il memorandum d’intesa per la seconda operazione di assistenza macrofinanziaria all’Egitto del valore di 4 miliardi di €; un accordo di finanziamento del valore di 75 milioni di € a sostegno dell’attuazione delle riforme socioeconomiche a livello locale; e l’accordo che formalizza l’associazione dell’Egitto al programma Orizzonte Europa. Gli accordi saranno firmati dai commissari Valdis Dombrovskis, Dubravka Šuica e Ekaterina Zaharieva.

A margine del vertice, la Commissione ospiterà un evento ad alto livello UE-Egitto sugli investimenti, la competitività e l’innovazione. I partecipanti discuteranno di come l’Egitto e l’UE possano approfondire la cooperazione economica e sbloccare gli investimenti strategici, promuovere le riforme, rafforzare la competitività industriale congiunta e beneficiare dell’associazione dell’Egitto a Orizzonte Europa. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili online.

Questa sera sarà fornita su EBS una copertura audiovisiva del vertice. Il comunicato stampa della Presidente von der Leyen con i presidenti Costa ed El-Sisi sarà trasmesso in diretta intorno alle 19:40.