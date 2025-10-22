Torna l’Estate di San Martino

Musica, sapori e tradizione nel cuore dell’autunno caudino

Il Comune di San Martino Valle Caudina, insieme alla Pro Loco, alla Parrocchia di San Giovanni Battista e San Martino Vescovo e alle associazioni locali, presenta l’edizione 2025 di “Illumina la Notte”, l’Estate di San Martino che dall’8 all’11 novembre animerà il borgo con musica, gastronomia e momenti di cultura e religiosità.

La sagra del cicatiello sarà protagonista per tutta la durata della manifestazione, con stand gastronomici e specialità locali lungo corso Vittorio Emanuele.

Il programma prenderà il via sabato 8 novembre con l’apertura della sagra e il concerto di Enzo Gragnaniello, seguito dal dj set di Elio Campese e Lorenzo Natale.

Domenica 9 sarà dedicata ai sapori e alla musica, con degustazioni della sagra, spettacoli dal vivo e attività culturali. Nel pomeriggio, alle 16, la musica sarà protagonista con il concerto dei Rota Rossa e l’Aperisagra accompagnata dal dj set di Elio Campese e Lorenzo Natale. La giornata si concluderà alle 21, in Villetta Cardone, con il concerto della Emidio Petringa Band.

Il momento religioso culminerà martedì 11 novembre, giorno del Santo Patrono San Martino Vescovo, con la santa messa, la processione e la riapertura degli stand gastronomici che chiuderanno l’edizione 2025 dell’Estate di San Martino.

Sono inoltre previste visite guidate al Castello Pignatelli della Leonessa a cura della Pro Loco Smvc, del centro studi “Carlo del Balzo“ e dell’associazione “La Piazzetta”.

L’intervento è cofinanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027 – Fondo di rotazione ex legge 183/1987 – Accordo per la Coesione della Regione Campania. Progetto finanziato con delibera Cipess.