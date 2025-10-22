Incendio nella notte a Solofra (AV)

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco evita il propagarsi delle fiamme

Aggiunto da Redazione il 22 ottobre 2025.
Tags della Galleria CRONACA, PRIMO PIANO

WhatsApp Image 2025-10-22 at 07.58.53Nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, intorno alle ore 22:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Solofra, in via Sant’Andrea Apostolo, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite l’Arma dei Carabinieri, relativa a un incendio che ha coinvolto due autovetture, di cui una alimentata a GPL.

Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata da ulteriori unità, con l’impiego di:
un’APS (AutoPompa Serbatoio),
un’ABP (AutoBotte Pompa),
e un modulo antincendio aggiuntivo.

Le operazioni di spegnimento hanno permesso di evitare il propagarsi delle fiamme ad altre aree o veicoli. La zona è stata successivamente messa in sicurezza.
Fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre si segnala il danneggiamento esterno di una cabina Enel per l’illuminazione stradale coinvolta parzialmente dall’irraggiamento termico.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
Source: www.irpinia24.it