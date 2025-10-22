Incendio nella notte a Solofra (AV)
Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco evita il propagarsi delle fiamme
Nella serata di ieri, martedì 21 ottobre 2025, intorno alle ore 22:00, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Solofra, in via Sant’Andrea Apostolo, a seguito di una segnalazione pervenuta tramite l’Arma dei Carabinieri, relativa a un incendio che ha coinvolto due autovetture, di cui una alimentata a GPL.
Sul posto è stata inviata una squadra operativa supportata da ulteriori unità, con l’impiego di:
un’APS (AutoPompa Serbatoio),
un’ABP (AutoBotte Pompa),
e un modulo antincendio aggiuntivo.
Le operazioni di spegnimento hanno permesso di evitare il propagarsi delle fiamme ad altre aree o veicoli. La zona è stata successivamente messa in sicurezza.
Fortunatamente non si registrano danni a persone, mentre si segnala il danneggiamento esterno di una cabina Enel per l’illuminazione stradale coinvolta parzialmente dall’irraggiamento termico.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento.