Rievocazione storica domenica 26 ottobre nella Reggia borbonica

Un vero e proprio viaggio nel tempo – gratuito e aperto al pubblico – organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello con il Carosello storico del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo e le note musicali della Fanfara.

Al via l’ottava edizione della manifestazione equestre Cavalli & Cavalieri - in programma domenica 26 ottobre, a partire dalle ore 10 - nel Real Sito di Carditello (San Tammaro, Caserta).

Il reparto di formazione del Gruppo Squadroni “Pastrengo” sarà protagonista dell’esibizione conclusiva, rievocando gloriose pagine di storia in un susseguirsi di rapide evoluzioni e complessi intrecci, tratti dalle tradizionali figure del Carosello.

“Una iniziativa - afferma Maurizio Maddaloni, presidente della Fondazione Real Sito di Carditello - che esprime la vocazione equestre di Carditello e rafforza il legame con l’Arma dei Carabinieri, impegnata in prima linea, ogni giorno, a tutelare il territorio della Campania Felix e a promuovere il valore della legalità. L’obiettivo è far conoscere la Reale Delizia borbonica ad un nuovo pubblico, attraverso un programma di eventi in grado di arricchire la nostra proposta culturale, nel segno delle rievocazioni storiche e delle incursioni teatrali”.

Subito dopo il Carosello, spazio alle visite accompagnate nelle sale reali: i visitatori dell’Area museale potranno assistere alla ricostruzione di alcune scene del gran ballo a corte nella suggestiva cornice del Salone delle feste.

Non solo spettacoli equestri, dunque, ma degustazioni enogastronomiche, percorsi speciali di visita (a cura dell’Associazione “Antiqua Tempora”), danze in costume d’epoca (in collaborazione con le Associazioni “Danzando nel Tempo” e “Passi e Note”), e incursioni teatrali (promosse da “La Mansarda Teatro dell’Orco”).

Il programma 2025 di Cavalli & Cavalieri è particolarmente ricco:

sabato 25 ottobre (salvo maltempo), stand con degustazioni enogastronomiche e visite accompagnate con rievocazioni storiche e danze in costume (ore 15 / 16);