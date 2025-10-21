L’aversano trionfa con due K.O. al primo round: «Orgoglioso di rappresentare l’Italia»

L’aversano Daniele Luciano ha conquistato il titolo di campione del mondo ai WKA World Championships 2025, tenutisi tra il 16 ed il 19 ottobre presso il Ponds Forge International Sports Centre di Sheffield, in Inghilterra.

All’evento, trasmesso in streaming, hanno partecipato atleti provenienti da svariate nazioni del mondo. Sono state due le vittorie che hanno permesso al 22enne di conquistare, il 18 ottobre, il titolo: i due K.O., ai danni di un inglese ed uno statunitense, sono stati ottenuti entrambi al primo round in tempi record. Le vittorie sono state accompagnate dal clamore della platea.

“L’esperienza in Inghilterra mi ha profondamente segnato. Ho avuto modo di capire quanto l’Italia sia apprezzata dagli altri paesi del mondo, il calore dei tifosi si è sentito tutto. Sono orgoglioso di aver dimostrato che la nostra nazione è una delle prime nel campo dello sport da combattimento, infatti nella lista top 10 countries siamo arrivati quinti. Ringrazio il brand “Leone1947,” “Legea” che ci ha sostenuto fornendoci le divise nazionale italiana, e “Scala Immobiliare” che da sempre ci supporta. Ringrazio anche il presidente Mondiale W.K.A, Dave Sawyer, ed il Presidente della GIAKAM ITALIA e responsabile mondiale settore Karate WKA, Aldo Garofalo. Lo sport richiede disciplina, costanza e tecnica, ma soprattutto amore. sono contento di aver trasmesso tutta la mia passione al pubblico. i sacrifici vengono sempre ricompensati. Porterò questi giorni sempre dentro di me, come monito per fare sempre meglio. Ora mi aspettano nuove sfide, per le quali sono pronto a portare ancora una volta in alto il nome dell’Italia”.