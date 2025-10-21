Nasce il "Sindacato di filiera" unico in Italia. "Ci riprendiamo la rappresentanza"

La Provincia di Avellino si pone come protagonista assoluta nella svolta per le aree rurali e le marinerie nazionali. Antonello Nudo (Presidente della Rete dei Municipi Rurali), Vittorio Stanco (delegato del territorio), e Roberto Lauro (Presidente del Comitato Agricoltori Avellinesi e membro del Direttivo Nazionale di Altragricoltura), hanno partecipato con determinazione alla cruciale Conferenza Nazionale di Organizzazione di Altragricoltura a Casal di Principe. CSSA: La Forza del Territorio Irpino per il Sindacato di Filiera

I rappresentanti irpini hanno ufficialmente aderito alla nascente Confederazione Sindacale per la Sovranità Alimentare (CSSA). Questa Confederazione non è solo un nuovo sindacato, ma si configura come l’unico in Italia con una visione di Sindacato di Filiera, Territorio e Comunità, lanciato in alleanza strategica con CNA Agroalimentare e l’Alleanza Sociale.

L’adesione del gruppo di Avellino rafforza la CSSA nell’obiettivo di superare la crisi e fornire una visione e strumenti autonomi per il futuro di agricoltori, allevatori e pescatori.

Roberto Lauro ha pienamente accolto e rilanciato l’appello del Presidente CNA Annino, sottolineando il principio fondante che guiderà l’azione irpina: “Dignità, Identità e Valore del Lavoro Agricolo.”

“Gli agricoltori non hanno bisogno che venga ‘data’ loro la dignità: se la prendono con il loro lavoro e sacrificio quotidiano. Il nostro impegno, ora, è quello di portare questa forza e questa autonomia all’interno della CSSA per valorizzare il nostro lavoro e l’identità dei nostri territori. Il tempo dell’attesa è finito: ci riprendiamo la rappresentanza!”

Impegno Concreto: La Costituente per la Sovranità Alimentare L’attivismo del gruppo di Avellino si concentrerà subito sullo sviluppo del lavoro sul territorio, partecipando attivamente alla Costituente per la Sovranità Alimentare. Questo avverrà attraverso il Forum sulle Riforme e il Laboratorio Rete di Pratiche Sociali, Economiche e Sindacali. L’obiettivo è chiaro: sperimentare nuove forme di alleanza tra imprese, lavoratori e cittadini, chiudendo il cerchio della filiera per il bene comune, come previsto anche dall’accordo con CNA. La Provincia di Avellino è in prima linea per sollecitare le scelte politiche e guardare con forza al futuro.