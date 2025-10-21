ANAS e DonatoriNati Campania insieme per donare sangue

Anas scende in campo al fianco di DonatoriNati Campania per sostenere e promuovere la cultura della donazione di sangue. Per tutta la mattinata di oggi, martedì 21 ottobre, una rappresentanza dell'Azienda è presente in Piazza del Plebiscito a Napoli: l'iniziativa si inserisce nell'ambito del Prix Italia 2025, Concorso Internazionale dedicato dalla Rai all'eccellenza della produzione radiotelevisiva e multimediale, che si tiene nell'attiguo Palazzo Reale sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana.

“Essere qui, in un contesto così importante come il Prix Italia, ci consente di ribadire il valore della prevenzione e della responsabilità sociale – ha dichiarato l’amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - il sostegno alle iniziative di DonatoriNati rappresenta per la nostra Azienda un impegno concreto per promuovere la sicurezza stradale e diffondere la cultura della donazione”.

Piazza del Plebiscito diventa così il cuore della solidarietà, della sicurezza e della prevenzione dell’incidentalità; realizzati collegamenti tv in diretta con Unomattina, che ha raccontato la giornata nell’unione tra solidarietà e informazione per diffondere sempre di più la cultura della donazione.

L’autoemoteca di DonatoriNati, nel corso della giornata, ha reso possibile donare sangue e al contempo seminare, insieme ad Anas, la cultura del “prendersi cura degli altri” e così contribuire alla crescita individuale e collettiva.

Tra le missioni strategiche di Anas, infatti, accanto agli interventi di manutenzione e innovazione tecnologica sulla rete viaria c’è quella di farsi parte attiva nella promozione di una responsabilità sociale condivisa con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza civica.

Anas e DonatoriNati consolidano così, ancora una volta, la propria collaborazione – l’ultima, in ordine di tempo, circa un mese fa in piazza del Viminale a Roma – e puntano a coinvolgere i più giovani per formare nuove generazioni più consapevoli e solidali.