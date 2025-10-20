La presidente della Commissione europea a Portorose per discutere competitività, partenariato mediterraneo e situazione in Medio Oriente

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen si trova oggi a Portorose, Slovenia, per partecipare al vertice MED-9. Il vertice giunge pochi giorni dopo che la Commissione europea e l’Alto rappresentante hanno definito una nuova ambiziosa strategia per rafforzare le relazioni dell’UE con i partner del Mediterraneo meridionale, il patto per il Mediterraneo, e prima della riunione del Consiglio europeo di giovedì.

La Presidente von der Leyen partecipa a una sessione di lavoro con i leader MED-9 dedicata alla competitività europea e al prossimo quadro finanziario pluriennale. Seguirà un pranzo di lavoro con i leader MED-9 e Sua Maestà il re Abdullah II di Giordania, incentrato sulla situazione in Medio Oriente.

Il gruppo MED-9 riunisce i nove Stati membri dell’UE che si affacciano sulla costa meridionale dell’Europa: Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna, per coordinare azioni e priorità.