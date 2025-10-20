Oggi alla Federico II di Napoli un incontro sul tema della messa alla prova tra teoria e prassi

Oggi 20 Ottobre 2025, alle ore 15:00, presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II di Napoli, in Via Monte Vico della Pietà,1 a Napoli, presenterò il mio nuovo libro “Pratiche di Giustizia Riparativa. La messa alla prova tra teoria e prassi”.

Interverranno il Prof. Michelangelo Pascali, docente di sociologia giuridica della devianza e mutamento sociale presso l’Università Federico II di Napoli, la Prof.ssa Elvira Martini docente di sociologia generale e presidente del Corso di laurea in scienza dell’educazione presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento, Padre Antonio Tremigliozzi Ministro Provinciale dei Frati Minori del Sannio e dell’Irpinia ed il Prof. Samuele Ciambriello Garante dei detenuti per la Regione Campania.

Sarà un’occasione per discutere sulle esperienze e sul futuro degli istituti di giustizia riparativa.