L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2025-2026 il diritto alle prestazioni sportive di Daniele Ducci, portiere, classe 1998.

Ducci è tra i giocatori di maggiore esperienza e tecnica nel futsal, un atleta di assoluto valore, nel suo ruolo è tra più amati e stimati. Nato e cresciuto sportivamente nella Capitale, è stato per oltre dieci anni un pilastro dell’Olimpus Roma prima e poi della Roma 1927 collezionando in gare ufficiali oltre 200 presenze. In carriera ha vestito anche per una breve parentesi la maglia della Cybertel Aniene.

La Sandro Abate ringrazia vivamente la dirigenza della Roma 1927 e la “MR Agenzia Sportiva” nella persona di Marco Biagini per la conclusione positiva della trattativa.

«Sono felice ed orgoglioso di essere alla Sandro Abate – spiega il nuovo portiere del club irpino – ringrazio il presidente e la dirigenza per avermi voluto fortemente. Arrivo in un Club importante ed in una città che ama lo sport. Ai nostri tifosi dico che darò sempre il massimo per la nostra maglia».