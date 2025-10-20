A Manocalzati (AV), ultimo appuntamento di "Innamorati della Musica 2025" con Nicola Petruzzella e Francesca De Santis

Sabato 25 Ottobre, alle ore 19,15 nella Chiesa di San Marco Evangelista a Manocalzati è previsto l’ultimo appuntamento musicale di Innamorati della Musica 2025 dell’associazione Igor Stravinsky: il tenore Nicola Petruzzella e Francesca De Santis all’organo canteranno le loro Parole e Note di Pace nel suggestivo concerto “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”.

Il concerto ad ingresso libero sarà dedicato a Mons. Don Enzo De Stefano che per molti anni è stato parroco presso la Parrocchia di Manocalzati: “un grande sacerdote, un vero uomo di Dio ed un pezzo di storia della comunità manocalzatese”.

Don Enzo era nato a Grottolella (AV) il 13 novembre 1951, fu ordinato sacerdote il 16 agosto 1975 da Mons. Pasquale Venezia allora vescovo di Avellino e nel 1978 con decreto vescovile venne nominato parroco della parrocchia di S. Marco Evangelista di Manocalzati, accompagnato dall’allora vicario generale Mons. Ferdinando Renzulli.

Nota la sua predisposizione e disponibilità soprattutto verso i giovani, fu vicino ai suoi fedeli nel drammatico periodo post sisma.

A lui si devono tante iniziative ed opere nel comune manocalzatese: l’arrivo delle suore operaie, la riapertura al culto della chiesa madre il 22 giugno 1991, la missione gerardina, la missione redentorista e tante altre.

Nel settembre 1999 Don Enzo lasció la comunità di Manocalzati dopo 21 anni di ministero al servizio di tutti, ma i suoi legami con la cittadina sono rimasti sempre ben saldi ed i manocalzatesi hanno continuato a portarlo nei loro cuori ed a tenerne vivo il ricordo.