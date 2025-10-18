Dal 20 al 22 ottobre torna il poliambulatorio mobile dell’Asl Napoli 3 Sud per screening gratuiti nell’ambito di “Ottobre Rosa”

A Sant’Agnello torna il Poliambulatorio mobile dell’Asl Napoli 3 Sud, con il patrocinio del Comune. Dal 20 al 22 ottobre 2025, dalle ore 08:30 del mattino alle 17:00 del pomeriggio, in Piazza della Libertà sarà possibile sottoporsi a screening gratuiti senza prenotazione e ricevere informazioni dettagliate agli sportelli informativi.

Il camper è attrezzato per effettuare Pap Test alle donne dai 25 ai 29 anni, mammografie alle donne dai 50 ai 69 anni e Pap Test HPV DNA alle donne dai 30 ai 64 anni. A uomini e donne dai 50 ai 69 anni verrà inoltre consegnato il kit per la prevenzione del tumore al colon retto. È possibile parlare con il personale preposto agli sportelli informativi sui Servizi per le Dipendenze Territoriali e sull’uso e abuso da sostanze e dipendenze comportamentali come il gioco d’azzardo.

L’iniziativa si svolge nel mese dedicato alla prevenzione del cancro al seno e dei tumori tipicamente femminili, chiamato simbolicamente “Ottobre Rosa”. Proprio nell’ambito della campagna internazionale di sensibilizzazione sulla tematica, fervono i preparativi per la “Sant’Agnello Pink Race”, la camminata solidale per le vie cittadine, per raccogliere fondi destinati alla ricerca sui tumori femminili, insieme alla Fondazione Veronesi. È possibile iscriversi alla seconda edizione della Sant’Agnello Pink Race compilando online il modulo di iscrizione al seguente link: https://forms.gle/Qjs5Zi9gUqS2TyEj7

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli relativi alla manifestazione sono consultabili sull’evento facebook “Sant’Agnello Pink Race per la ricerca sui tumori femminili con la Fondazione Veronesi – II edizione” al seguente link: https://www.facebook.com/share/1Ct8dNcNv9/