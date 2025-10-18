La Scandone torna in campo

Sabato 18 ottobre il derby con Angri al PalaDelMauro

ANGRI-2Dopo quindici giorni di stop forzato, la Scandone Avellino torna finalmente in campo per disputare la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Avversaria di giornata sarà la Pallacanestro Angri, in un derby campano che si preannuncia avvincente e ricco di spunti tecnici. La formazione irpina, reduce da un periodo di pausa obbligata, è pronta a riprendere il ritmo del campionato davanti al pubblico del PalaDelMauro, dove cercherà di conquistare due punti fondamentali per la propria classifica e per il morale del gruppo.

Dall’altra parte ci sarà una squadra in grande fiducia: l’Angri Pallacanestro ha collezionato due vittorie in altrettante partite contro Basket Aquilano e Viterbo, portandosi a quota 4 punti in classifica. Anche i grigiorossi, come la Scandone, non hanno disputato il match contro Ferentino, ma arrivano all’appuntamento del Del Mauro con entusiasmo e convinzione.

La compagine salernitana, guidata da coach Francesco Chiavazzo, confermato per il quarto anno consecutivo, è una squadra equilibrata e ambiziosa, costruita per disputare un campionato di vertice in Serie B Interregionale.

Tra i punti di forza spiccano le conferme e gli innesti mirati che hanno completato un roster profondo e competitivo.

Fiore all’occhiello dei condor è sicuramente Matias “Gallito” Martinez, guardia argentina, miglior realizzatore dell’ultima stagione. Leader carismatico e idolo dei tifosi, rappresenta uno dei principali terminali offensivi della squadra.

Bogdan Milojevic è un’ala forte di grande fisicità ed esperienza, punto di riferimento sotto canestro e tra i migliori lunghi della scorsa B Interregionale.

Manuel Granata, invece, è alla sua quarta stagione consecutiva in maglia Angri, uno dei simboli della squadra; Con quasi 100 presenze, è una garanzia di continuità e solidità.

Capitano e anima del gruppo è Mattia Bonanni, esempio di leadership e attaccamento alla maglia. Matteo Borciu è un esterno versatile, reduce da un’ottima stagione, si è meritato la giusta riconferma ed è pronto a dare energia e concretezza su entrambi i lati del campo.

Elias Donati è il nuovo rinforzo nel reparto lunghi, giocatore di struttura fisica e di grande presenza sotto le plance.

Tra i giovani talenti c’è Massimo Peluso che ha già avuto esperienze da senior, capace di portare freschezza e ritmo nel gioco offensivo.

Franco Gallo è un playmaker argentino classe 2006, prospetto interessante con qualità tecniche e visione di gioco.

Il pacchetto esterni è stato rinforzato con Alberto Triassi, atleta di prospettiva che si è già messo in evidenza per intensità e mentalità.

Il derby tra la Scandone Avellino e Angri Pallacanestro promette spettacolo e grande intensità. Due squadre con filosofie diverse ma accomunate da una forte identità territoriale e dalla passione dei propri tifosi.

Per la Scandone sarà l’occasione per tornare a giocare davanti al pubblico del Pala Del Mauro dopo la pausa e per misurarsi contro una delle formazioni più in forma del girone.

La palla a due è in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:30 al PalaDelMauro.

