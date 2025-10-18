Sabato 18 ottobre il derby con Angri al PalaDelMauro

Dopo quindici giorni di stop forzato, la Scandone Avellino torna finalmente in campo per disputare la quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Avversaria di giornata sarà la Pallacanestro Angri, in un derby campano che si preannuncia avvincente e ricco di spunti tecnici. La formazione irpina, reduce da un periodo di pausa obbligata, è pronta a riprendere il ritmo del campionato davanti al pubblico del PalaDelMauro, dove cercherà di conquistare due punti fondamentali per la propria classifica e per il morale del gruppo.

Dall’altra parte ci sarà una squadra in grande fiducia: l’Angri Pallacanestro ha collezionato due vittorie in altrettante partite contro Basket Aquilano e Viterbo, portandosi a quota 4 punti in classifica. Anche i grigiorossi, come la Scandone, non hanno disputato il match contro Ferentino, ma arrivano all’appuntamento del Del Mauro con entusiasmo e convinzione.

La compagine salernitana, guidata da coach Francesco Chiavazzo, confermato per il quarto anno consecutivo, è una squadra equilibrata e ambiziosa, costruita per disputare un campionato di vertice in Serie B Interregionale.

Tra i punti di forza spiccano le conferme e gli innesti mirati che hanno completato un roster profondo e competitivo.

Fiore all’occhiello dei condor è sicuramente Matias “Gallito” Martinez, guardia argentina, miglior realizzatore dell’ultima stagione. Leader carismatico e idolo dei tifosi, rappresenta uno dei principali terminali offensivi della squadra.

Bogdan Milojevic è un’ala forte di grande fisicità ed esperienza, punto di riferimento sotto canestro e tra i migliori lunghi della scorsa B Interregionale.

Manuel Granata, invece, è alla sua quarta stagione consecutiva in maglia Angri, uno dei simboli della squadra; Con quasi 100 presenze, è una garanzia di continuità e solidità.

Capitano e anima del gruppo è Mattia Bonanni, esempio di leadership e attaccamento alla maglia. Matteo Borciu è un esterno versatile, reduce da un’ottima stagione, si è meritato la giusta riconferma ed è pronto a dare energia e concretezza su entrambi i lati del campo.

Elias Donati è il nuovo rinforzo nel reparto lunghi, giocatore di struttura fisica e di grande presenza sotto le plance.

Tra i giovani talenti c’è Massimo Peluso che ha già avuto esperienze da senior, capace di portare freschezza e ritmo nel gioco offensivo.

Franco Gallo è un playmaker argentino classe 2006, prospetto interessante con qualità tecniche e visione di gioco.

Il pacchetto esterni è stato rinforzato con Alberto Triassi, atleta di prospettiva che si è già messo in evidenza per intensità e mentalità.

Il derby tra la Scandone Avellino e Angri Pallacanestro promette spettacolo e grande intensità. Due squadre con filosofie diverse ma accomunate da una forte identità territoriale e dalla passione dei propri tifosi.

Per la Scandone sarà l’occasione per tornare a giocare davanti al pubblico del Pala Del Mauro dopo la pausa e per misurarsi contro una delle formazioni più in forma del girone.

La palla a due è in programma sabato 18 ottobre alle ore 20:30 al PalaDelMauro.