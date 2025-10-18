Montefusco (AV) celebra l’arte contemporanea

Tutto pronto a Montefusco, la Città del Vino, del Tombolo e della Ceramica, per l’inaugurazione della Mostra Internazionale di Arte Contemporanea “Intrecci d’Arte: tra tradizione e innovazione”, a cura del Maestro Enzo Angiuoni e con la direzione artistica di ARTEUROPA.

L’evento, promosso dal Comune di Montefusco e dalla Pro Loco, aprirà ufficialmente domani, domenica 19 ottobre alle ore 11.00 nella suggestiva cornice di Palazzo Giordano, e resterà visitabile fino al 20 novembre 2025.

Un’occasione per scoprire un dialogo inedito tra passato e contemporaneità, dove la memoria artigiana dell’Irpinia incontra la sperimentazione e la ricerca visiva di 14 artisti di rilievo nazionale:

Augusto Ambrosone, Enzo Angiuoni, Nicola Badia, Ido Erani, Nicola Guarino, Gianni Maglio, Antonio Manganiello, Giancarlo Mariniello, Fulvio Moscaritolo, Giuseppe Pelosi, Antonio Perna, Elisabetta Pienti, Elena Rubino ed Elisa Vesce.

La mostra si propone come un ponte tra linguaggi e generazioni, un intreccio di forme e colori che riflette l’identità di un territorio in continua evoluzione.

Oltre all’esposizione, i visitatori potranno scoprire le bellezze storiche del borgo di Montefusco, grazie a un servizio di visita guidata dedicato.

Palazzo Giordano – Via Pirro De Luca, 1 – Montefusco (AV)

Orari di visita: tutti i giorni, festivi compresi, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00

Periodo espositivo: dal 19 ottobre al 20 novembre 2025

Un evento che unisce arte, territorio e identità, confermando Montefusco come uno dei centri più vivaci della scena culturale irpina.