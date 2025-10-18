Via libera definitivo al Piano d’Ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani

Via libera definitivo al Piano d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Il voto del Consiglio d’Ambito consente all’Ato di dotarsi ufficialmente dello strumento di pianificazione e di poter avere completa operatività per mettere in campo gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti.

Il Consiglio d’Ambito ha espresso, inoltre, parere favorevole all’avvio della procedura per l’acquisizione delle quote di Irpiniambiente da parte dei 113 comuni dell’Ato di Avellino. Gli enti riceveranno il prospetto di ripartizione delle quote della società in base alla popolazione residente, lo schema di statuto della acquisenda società e lo schema di delibera da adottare per procedere all’acquisizione. I comuni hanno sessanta giorni a disposizione per espletare gli atti operativi propedeutici all’acquisizione delle quote.

Il Consiglio d’Ambito, infine, ha espresso parere favorevole per la nuova convenzione con il comune di Avellino e per l’aggiornamento del Regolamento sulle procedure di reclutamento del personale. I numerosi argomenti affrontati nel corso del Consiglio d’Ambito sono la dimostrazione che l’attività dell’Ente non ha mai subito battute di arresto, ma è sempre proseguita in maniera continua e costante.

Gli importanti argomenti approvati nel corso dell’ultima seduta rappresentano step importanti di un percorso portato avanti con grande determinazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati: mantenere la gestione pubblica del ciclo integrato dei rifiuti e assicurare alle comunità un servizio efficiente a costi contenuti. Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente Vittorio D’Alessio e dai consiglieri che hanno dimostrato una importante sinergia dopo l’ingresso di Giancarlo Ruggiero e Amado Delli Gatti, entrambi presenti alla seduta.