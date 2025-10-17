Inaccettabile atto intimidatorio

Riceviamo e e pubblichiamo il comunicato dell’associazione “Insieme per Avellino e l’Irpinia” che esprime la massima solidarietà per quanto accaduto a Sigfrido Ranucci, giornalista di Report, che da tempo conduce inchieste “scomode” : una bomba ha distrutto le sue auto, un atto intimidatorio inaccettabile.

“In questi mesi è stato diverse volte ad Avellino per presentare il suo libro e la comunità irpina lo conosce per la sua integrità morale e scrupolosità con le quali porta avanti il suo lavoro di giornalista.

Il nostro auspicio è che gli organi inquirenti facciano i dovuti accertamenti per risalire agli autori di questo vile attacco”.